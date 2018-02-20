初五開工迎財神 松山霞海城隍廟抽出「中吉籤」

2018-02-20 12:21

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是初五開工日，前立法院長王金平應邀至台北市松山霞海城隍廟，發放2萬份財金給民眾，不少人凌晨就來，現場大排長龍，排隊動線更延伸至對面騎樓；廟方按例抽出今年台灣經濟財運籤，結果抽到「中吉籤」，內容為「南販珍珠北販鹽，年來幾倍偵財添，勸君止此求田舍，心欲多時何日厭」，廟方解釋，只要努力打拚，不動貪念，財運便會倍增。

初五迎財神開市貿易，松山霞海城隍廟今年邀請世大運武術金牌許凱貴，扮演武財神開工招財，並邀王金平一同送2萬份財金給民眾，不少人徹夜排隊，大量參拜信眾湧入，對面騎樓也盡是人潮；信眾除了拜財神、拿錢母及摸元寶外，也搶摸財神爺鬍鬚，盼財運亨通。

王金平表示，每個廟宇抽籤結果都不同，但國人要朝好的方向設想，人人安分守己，盡力奮鬥，為自身事業打拚，大家團結一致，為國家貢獻努力，眾人累積的念力，其發揮的影響力，非常強烈、巨大，會讓大家感到不可思議。

今年廟方按例抽出的台灣經濟財運籤，結果為第68首中吉籤詩「南販珍珠北販鹽，年來幾倍偵財添，勸君止此求田舍，心欲多時何日厭」；廟方人員表示，相較去年抽出下下籤，今年籤詩的意思是，從南到北，大家只要努力，好好打拚，不要貪，財運便會比去年好很多。

首位排隊領到財金的彭先生受訪說，他在昨天初四早上7時，從苗栗搭凌晨首班火車來台北排隊，一年1次，不認為辛苦，過年就是要開心，希望廟方明年加碼，讓更多人拿到。