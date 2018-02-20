苗栗臺灣客家文化館春節賣福袋 12萬全捐花蓮賑災

客委會客家文化發展中心臺灣客家文化館春節義賣所得捐花蓮震災。圖為遊客擲筊拿發財金畫面（中心提供）

2018-02-20 12:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣銅鑼鄉的臺灣客家文化館，在春節期間湧入不少遊客，臺灣客家文化館從初一至初五也舉辦春來迎客―轉客庄過新年的客庄迎春活動推廣客家文化，館方也結合展覽的文創商品組成福袋，舉行義賣，所得12萬元全數捐給花蓮大地震受災戶及居民。

客家文化發展中心主任何金樑表示，春節規劃「春來迎客―轉客庄、過新年」，期盼讓更多遊客認識臺灣客家文化館典藏的全球客家文化資產，客家文化發展中心以「客家就是你家」精神，希望讓遊客體驗到客家的親切感，了解客家人樸實無華的生活態度與內涵。

客家文化發展中心以打造北台灣最具族群文化特色的觀光場域為目標。中心統計，台灣客家文化館初一至今共湧入三萬多人次參觀，館方也安排不同體驗活動，更設計闖關遊戲，遊客需透過客家的傳統粄食、辦桌及語言等文化風俗解答闖關，成功闖關獲得中心贈送的平板電腦、拍立得等獎項，讓遊客可以開心遊玩更從中認識客家文化。

另外，館內更設計「（人厓）个客家堂號」拍照區，讓遊客利用姓氏尋找堂號，認識家族姓氏的根源；館內更有客家伯公（土地公）不定時出現在角落，讓民眾擲茭拿發財金，獲得新春好彩頭。