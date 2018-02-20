台中花博進駐「小七」 石虎家族讓顧客驚豔

台灣大道市政大樓的「小七」，營造熱鬧活潑的花博迎賓氣氛，讓人驚豔不已。（記者黃鐘山攝）

2018-02-20 11:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博11月登場，首家吉祥物主題超商也出現在台灣大道市政大樓7-11，玻璃外牆有吉祥物家族彩繪，座位區桌面也有石虎及歐米馬說「嗨」，營造熱鬧活潑的花博迎賓氣氛，讓洽公民眾驚豔不已，紛紛拿起手機拍照留念。

市府今天說，為感謝長期支持花博吉祥物的粉絲，特別規劃在市政大樓文心樓一樓超商門口、用餐座位區、ibon前，裝置石虎家族及歐米馬各種超萌圖案，模樣俏皮可愛，推出後大受洽公民眾與市府員工歡迎，紛紛拿起手機拍照留念。

石虎家族Love&Life臉書粉絲專頁也搶先曝光花博便利商店樣貌，由全能農夫虎爸化身花博特派記者，與前往選購情人節禮物的「小大人」樂虎，帶領大家一探究竟，吸引民眾搶拍合照。

另外，虎爸還示範使用ibon機台購買花博最早鳥票，有網友稱讚「虎爸好貼心喔！」、「虎爸好帥！」，花博校園大使孫子涵也留言「Cool！」，祝福好久不見的樂虎新年快樂。

交通局表示，市府為回饋民眾，推出比早鳥更好康的「最早鳥票」，每張150元，可一日暢遊后里、豐原、外埔3展區，在統一超商ibon開放購買至2月28日止，不另收手續費，售票即將進入倒數階段，邀請大家來當「最早鳥」，享受便利購票服務，一起聆聽花開的聲音。