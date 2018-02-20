資源回收效果好 台南春節垃圾量比去年少147公噸

台南市從年終大掃除一直到春節垃圾量，共清運1.64萬公噸，比去年減少了147公噸。（記者蔡文居攝）

2018-02-20 11:23

〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市環保局今天公布的垃圾清運量顯示，台南市從年終大掃除一直到春節的垃圾量，共清運1.64萬公噸，比去年減少了147公噸。

南市環保局統計，2月8日至2月14日國家清潔週，全市清運1萬671公噸垃圾；2月15日除夕清除2118公噸垃圾，比去年除夕1901公噸，增加217噸垃圾。2月16日（初一）至2月18日（初三）暫停清運垃圾，但市內風景區即時清運的垃圾，仍機動開放進廠處理328公噸。

2月19日（初四）恢復收運，共清運3331公噸垃圾，比去年大年初四的3411公噸，減少80公噸。

環保局表示，今年國家清潔週及春節期間清運垃圾1萬6448公噸，比去年的1萬6595公噸減少147噸，呼籲市民持續垃圾分類，資源回收，減少垃圾量，攜手邁向低碳城市。

環保局表示，今年國清週至春節期間，南市環保局動員清潔隊加強垃圾清運，除夕及初四當天加班垃圾收運，每日清運長度達3萬2000公里，是平時清運長度1.5倍，足以繞台灣32圈，期間總計動員8240人次、4055車次，清除1萬6448公噸垃圾，確保新春期間全市的環境整潔。

環保局長林健三今天也感謝所有清潔隊員，發揮使命必達的精神，完成春節期間加強垃圾清運的工作，讓全體市民渡過乾淨健康的春節。