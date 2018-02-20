明天開工「從頭開始」 屏東潮州就業中心免費剪髮

潮州就業中心明天舉辦「從頭出發‧迎春煥發」活動。（圖由潮州就業中心提供）

2018-02-20 11:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天（21日）是春節連假後的開工日，想在年後找工作的民眾，可以前往就業中心試試機會，屏東縣的潮州就業中心提供免費剪髮服務，屏東就業中心則一連3天舉辦新春活動，贈送求職開運袋。

勞動部潮州就業中心將在農曆年後開工首日，2月21日上午9點至11點，舉辦「從頭出發‧迎春煥發」活動，現場提供免費剪髮服務，助求職者打理門面，提升面試自信心，中心也將視求職者個別情況，評估可否運用「服裝儀容整備服務計畫」，助特定對象及弱勢求職者改善服裝儀容，增加自信提升錄取率。當天也推出「開運旺卡刮刮樂」、「作伙來呷茶」活動，讓民眾討吉利、添喜氣。

勞動部屏東就業中心自2月21日起一連3天舉辦新春活動，包括21日推出的「福祿雙犬（全）、求職旺」，當天前30名到中心洽公民眾，可獲「求職開運袋」，前100名洽公民眾還可參加「開運抽抽樂」，100份禮品送完為止。

另為替「2018屏東就業博覽會」提前暖身，22日舉辦「好運亨通、相揪挺就博」，民眾與就博會活動看板合照並上傳至個人臉書，可獲小禮物，限量60份；23日舉辦「就博317、就業討吉（桔）利」，民眾在就博會加油版上寫下自我期許、勵志語後，可獲金桔茶1杯，限量100杯。