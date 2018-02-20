南迴第一座標準壘球場 嘉蘭部落啟用

嘉蘭壘球場由台東縣長黃健庭（中）、金峰鄉長宋賢一（左）及縣議員章正輝啟用。（記者黃明堂翻攝）

2018-02-20 10:34

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府前年11月在知本部落動工要興建壘球場，遭在地族人以傳統領域反對，同筆4百萬元移到約20公里外的嘉蘭部落興建壘球場，在新春假期尾聲啟用，成了南迴地區第一座標準的球場。

台東市知本地區卡大地布部落過年前才宣布拒絕台東縣政府在兩百多公頃的「捷地爾」進行太陽能光電開發案，並要求縣府撤回已公告的招標案；前年11月，縣府在捷地爾土地動工興建壘球場，也因卡大地布部落主張傳統領域，去年3月間停建，原經費將移到金峰鄉嘉蘭村建壘球場。

台東縣政府在嘉蘭村外拉灣橋河堤規劃興建南迴地區第一座標準的慢壘球場，鋪設礫石、紅土、草皮等環境綠美化施工工法，打造南迴地區棒壘球訓練比賽的場地，在新春假期尾聲，由縣長黃健庭與金峰鄉長宋賢一、縣議員章正輝、縣議長饒慶鈴等人共同啟用，並進行首場慢壘賽。

黃健庭說，南迴地區有不少慢壘及棒球人口，因此他應章正輝及宋賢一的爭取，在嘉蘭村興建慢壘球場，提供南迴地區喜愛棒壘球的球隊訓練交流使用，未來會再進行球員休息室的設置，縣府也希望在慢壘球場旁興建簡易籃球場，讓更多鄉親在此運動，希望以運動方式帶動部落觀光未來縣府會積極協助各鄉鎮市公所尋找土地規劃興建球場，提供大家運動休閒場所。