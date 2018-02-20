出國被逼代買！對方態度超惡劣 她這樣做獲網友好評

許多人去日本玩，最怕被友人點菜代買商品。（法新社）

2018-02-20 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友昨天在臉書社團「爆怨公社」貼出LINE對話截圖，對方拜託他去日本旅遊時代買商品，當時原po表示「不一定會買」，不料對方持續厚臉皮要求代買，最後甚至酸原po「工作應該很少錢吧？」，原po最後怒將對方封鎖，對話引發網友熱議，許多人批評「不要臉到極點！」

原po好友在對話中提問，「你去日本回來幾點？我跟你拿東西」，原po表示「不確定，妳的東西我也不一定會買」，對方追問「什麼意思？不會去那些店嗎？那不是都必去嗎？」原po無奈回應「不一定會去，我也沒義務幫妳買吧？」

不料對方仍持續死纏爛打，聲稱「我就不能出國啊，幫我一下，行李箱不是很大」甚至還怒酸原po「好吧...反正妳一年兩年才出去一次，你的工作應該很少錢吧？」原po回嗆：「是不多啊，但比妳這個一年換10次工作的人好多了。」並霸氣說「滾，別再煩我！」

網友看完對話也全傻眼，不少人坦言「不喜歡出國替別人代購」，也有人痛批對方「腦袋有問題」、「不要臉到極點！托人家買東西還一副應該的樣子，馬的，要是我也不爽幫她買」、「態度不可取，請人家幫忙還這種態度真的很要不得」，也有人建議「價格3倍幫他買」。