02/20 各報重點新聞一覽

行政院國家發展委員會主任委員陳美伶（左二）昨到花蓮視察災區。（資料照）

2018-02-20 10:01

自由時報

花蓮震災 中央全力救助》 受損民宅重建 編2.1億預算

行政院「花蓮震災救助及重建專案小組」召集人陳美伶昨與花蓮縣長傅崐萁共同勘察災損。陳美伶強調，對於因地震受損的民間建物，中央已編列約二．一億元預算，提供重建法令、技術諮詢及融資管道等服務，並補助辦理安全性能評估及擬定重建計畫。

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倡聯合計畫 取代「一帶一路」》 美澳印日擬結盟抗中

根據「澳洲金融評論」引述美國一資深官員透露，澳洲、美國、印度和日本正在討論建立一個聯合基礎建設計畫，作為中國「一帶一路」（ＯＢＯＲ）倡議的替代方案，以抗衡中國不斷擴大的影響力。

詳見倡聯合計畫 取代「一帶一路」》 美澳印日擬結盟抗中。

收假前又震 宜蘭震度5級

春節連假進入尾聲，但不平靜，昨天晚間十點四十七分，宜蘭縣大同鄉發生規模五．三地震，深度達四十六．五公里，各地最大震度：宜蘭五級，新北、桃園、竹縣、南投四級，花蓮、台北、竹市、苗栗、台中三級，截稿前未傳出災情。

詳見收假前又震 宜蘭震度5級。

蘋果日報

財神有保庇 威力彩6.5億 大樂透2.4億 各1注獨得 爽

昨天年初四迎財神，財神果然大發威，威力彩頭獎6.58億元、大樂透2.42億元、昨晚分別在台南及雲林開出，皆為一注獨得，也是史上首度同一天開出。昨全台財神廟人山人海，新北市金山財神廟湧入5萬人，車陣長達2公里，南投竹山紫南宮有10萬人參拜，廟埕裡20分鐘才前進10公尺。

累斃了 國道收假紫爆 今午後更塞

昨大年初四，國道北返車流最大量，加上發生零星的車輛事故，中部國道、國5大塞車，路況指標不是最嚴重的「紫爆」就是「紅色」壅塞等級，時速僅10幾至30幾公里，到昨晚為止，國5北上瓶頸路段仍在塞，估今天凌晨1時後才會紓解。今是春節連假收假日，高公局預估下午還會有一波北返車潮。

聯合報

陸梵將簽署主教任命協議 下一步建交？

義大利大報「米蘭晚郵報」報導，羅馬天主教教宗方濟各已同意與中國大陸簽署主教任命協議，時間可能在三月大陸全國人大會議結束後，教廷官員說，「從三月開始，日日都是好日。」報導引述教廷高層官員說法表示，目前中梵建交問題未被提及，但可以合理推論，雙方下一步就是建立外交關係，這是遲早的事。

陸梵建交？教宗意志下的大讓步

羅馬天主教教宗方濟各二○一三年上台後，多次公開表示想和中國大陸改善關係。過去幾年教廷和大陸談判出現突破的消息隔一段時間就會傳出，但從來沒有一次像這次這樣明確。教廷高層官員對米蘭晚郵報釋出的訊息是最快下個月就要解決大陸主教任命問題，教廷連如何處理與我國邦交一事都開始提出方案，我國與教廷七十五年邦誼，警鐘已愈敲愈急。

中國時報

國運求神籤百回 廟詩警世 政治勿亂 社會就安

農曆年節，全台各大廟宇最引人注目的盛事，莫過於國運籤；今年最早揭曉的是高雄鳳山五甲關帝廟抽出中上籤，台南市南鯤鯓代天府則連莊抽到最差的下下籤，而逾半廟宇國運籤勢為中吉。

黨政高層證實 立院下周二開議前 內閣將改組

黨政高層證實，府院擬在立法院下周二（27日）開議前，完成內閣改組。勞動部長林美珠、內政部長葉俊榮、交通部長賀陳旦、教育部長潘文忠，都可能在異動名單。