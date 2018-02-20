地牛翻身 宜蘭縣大同鄉10村平安

2018-02-20 00:14

〔中央社〕宜蘭縣大同鄉昨天晚間10時許發生芮氏規模5.3地震，大同鄉長陳成功深夜表示，鄉內共10個村落透過LINE群組回報一切平安。

宜蘭縣政府西南方19.1公里（宜蘭縣大同鄉）處昨晚10時47分發生規模5.3地震，深度46.5公里，最大震度宜蘭5級。

陳成功向中央社記者表示，地震發生當時他躺在床上已入睡，突然天搖地動搖晃約4秒，但不清楚是上下或左右搖晃，大同鄉共10個村落隨後陸續透過LINE群組回報一切平安。

宜蘭縣消防局表示，截至昨晚10時56分宜蘭縣無災情傳出。