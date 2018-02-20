認識台灣有獎徵答 培養日本「小小哈台族」

駐日代表處與日本每日新聞「兒童新聞」舉辦的認識台灣有獎徵答，19日頒發訪台往返機票及住宿券給得獎的日本小學童。（記者林翠儀攝）

2018-02-20 00:23

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕就讀小學三年級的齊藤世連，第一次到台灣是在媽媽的肚子裡，第二次訪台才滿二歲，他說對台灣完全沒印象，今年春假將第三次訪台，這次他希望能好好認識台灣，還有品嚐美味的小籠包與芒果。

住在神奈川縣的齊藤世連，參加去年底駐日代表處與日本每日新聞「兒童新聞」舉辦的認識台灣有獎徵答，抽中了訪台往返機票及3天2夜台北住宿券，小小的年紀受到媽媽的影響，已經是一位「小哈台族」。

世連的媽媽齊藤香織過去曾多次訪台，其中有兩次訪台正好都在懷孕中，所以一直沒機會造訪她非常嚮往的九份，這次帶著小兒子陪同世連一起領獎，還隨身帶了一本台灣旅遊指南，她秀出貼滿了便利貼書籤的指南說，這些都是全家人想去的地方，小兒子看到了九份的照片，一直喊著「好漂亮」。

世連領獎時，除了對於能抽中機票與住宿券表示自己很幸運之外，還對台灣這次的花蓮震災表達了他的關心，雖然7年前日本發生311大地震時，世連還很年幼，但他說非常感謝當時來自台灣援助，小三生的一席感言讓在場的大人們都為之動容。

駐日代表處從2016年起與日本每日新聞「兒童新聞」季刊合辦認識台灣有獎徵答， 2017年刊登內容介紹了台灣青少年在體育、音樂、義工等活動的傑出表現，選定關東及北海道地區發行161萬份，讓日本小學生對台灣有初步認識。

結果這次吸引了5358名學童參加者，中獎的幸運兒除了齊藤世連之外，還有住在千葉縣小6學生加藤啟太與北海道的小4生宮本太進，另外還有25人獲得2000日圓（約新台幣550元）圖書禮券，19日由駐日代表謝長廷親自在每日新聞總社頒發。