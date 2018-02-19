台南花園夜市過年塞爆 網友：根本人肉輸送帶

花園夜市過年不打烊，人潮滿滿。（記者王捷攝）

2018-02-19 16:24

〔記者王捷／台南報導〕來台南走春，晚上一定不能錯過夜市，花園夜市過年不打烊，果然吸引大批人潮，進入夜市只能跟著人潮移動，有網友戲稱根本「人肉輸送帶」，台南市警五分局也做好交通疏導準備，警方說，中華北路沿線、火車站北門路、公園路兵工場客運轉運站等地方出現明顯人車潮，交通狀況大致良好，預計在今晚（19日）人潮會減少。

一入夜，花園夜市周邊的車流開始多起來，民眾成群過斑馬線，進入夜市也可以看見排隊人潮，尤其知名的麻辣鴨血、滷味都有人龍，座位區座無虛席，為順暢周邊交通，第五分局預先請業者製作指示牌，周邊分隔島缺口、丁字路口禁止轉彎，順暢車輛動線。

警方也請業者增派人力管制，引導車流循序進入停車場，現場由員警加強違規及併排車輛驅離，由於人多常會有糾紛，警方為了治安犯罪預防，在夜市增設臨時派出所。

警方指出，為紓解春節間大量車流造成交通壅塞，年節前就在南火車站北門路段、兵工場公園路轉運站、台17甲線鹽水溪橋及觀光景點花園夜市等處現地勘查，針對易壅塞時段規劃交通崗、加強路況查報。花園夜市過年不打烊，夜市的交通狀況成為分局重點，目前沒有重大的交通事故，預計今晚人潮會減少。