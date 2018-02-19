過年三峽老街攤販擋道 遊客批官方放任「老街之瘤」

2018-02-19 16:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽老街曾獲得世界建築金獎，每年湧入上千萬觀光人潮，但老街違規攤販阻礙遊客通行，被譏為「老街之瘤」，有民眾向本報抱怨說，位於老街口的民權街、長福街口，過年期間竟有攤販大喇喇擺在通往祖師廟的通道上，影響老街觀光形象與風貌；爆料者更質疑，新北市警察局交通大隊、三峽警分局放任攤販設置，公部門淪為違規攤販幫兇。

爆料民眾直指，三峽老街口的地主每逢春節就會出租長福街、老街私有地，攤販明目張膽占用道路違規擺攤，影響民眾通行權及合法商家權益。爆料者說，他曾向新北交大、三峽分局檢舉，但公部門口說強化執法，只拘泥於法規認定，互推皮球，無視違規攤販占用道路，讓春節強化對攤販執法淪為口號。

新北市交大執法組說，不論市有、私有地，騎樓等地點不得擺設攤位，過年前曾邀集市政府城鄉局到民眾檢舉違規擺攤的民權街（三峽老街）37號轉角、長福街2號、6號、6號之1等地現地會勘，為確認景觀道路範圍界限，認定民權街37號轉角騎樓形式建築物，連接民權街處全屬景觀道路，至於面向長福街部分，靠近民權街約3公尺處屬景觀道路，靠近長福街處為李家私有地。

交大說，勘查除確認座落在景觀道路範圍內騎樓構造建築物不得擺攤，也要求三峽分局過年期間加強執法，另對非屬景觀道路範圍部分之私人地上騎樓形式建築，地主具有管理維護責任，但也不能占用道路擺攤，阻礙民眾通行，警方將一併加強執法，地主若有疑義，可透過申訴取得私權與公眾通行利益的平衡。