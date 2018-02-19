九庄媽大年初四遶境 新社春節更熱鬧

「九庄媽繞境」是新社地區每年春節宗教民俗重頭戲。（記者張軒哲攝）

2018-02-19 16:07

〔記者張軒哲／台中報導〕「九庄媽遶境」是新社地區每年春節宗教民俗重頭戲，今年遶境祈福活動於大年初四展開，隊伍今天清晨從大南庄值年爐主宅起駕，近午回到種苗改良繁殖場會場。市長林佳龍與立委江啟臣共襄盛舉，場面熱鬧。

台中市政府文化局今日起陸續於台中12座百年宮廟舉辦「2018台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」系列活動，今天首場的新社九庄媽場次正逢遶境活動，由台中市傑出演藝團隊泰雅原舞工坊、威勁龍獅武術戰鼓團、發現特技劇場、台中市客家菁音歌謠團共同演出，現場並舉辦九庄媽遶境祈福大典。

「九庄媽」是新社區客家庄最重要的宗教民俗信仰，「九庄」是指山頂（中正里）、新社（新社里）、土城（月湖里）、畚箕湖（月湖里）、擺頭店（復盛里）、鳥銃投（復盛里）、水底寮（東興里）、大南（大南里）、馬力埔（永源里）等9個庄頭輪值年爐主。

林佳龍表示，今年新社九庄媽是全台第一個媽祖遶境活動，「有神無廟」的信仰也相當特別，希望透過媽祖國際觀光文化節，將媽祖文化發揚光大。他祈求媽祖保佑國民平安健康、事業興旺，也希望市政各項建設蓬勃發展，新的一年祝福大家狗年旺旺、喜迎來富。