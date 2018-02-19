新春至林安泰古厝走春 有機會獲贈臘腸狗造型筆「林長旺」

2018-02-19 15:33

〔記者周彥妤／台北報導〕迎新春，台北市著名閩南古宅「林安泰古厝民俗文物館」，於明天初五（20日）開園當天推出活動，凡遊客來館參加集章尋寶，沿線參觀館內五處富含建築特色與吉祥寓意的傳統宅邸，另疊印完成四色印版明信片，有機會免費獲得獨家限量的臘腸狗造型筆「林長旺」。

民政局表示，今年新春開園推出獨家限定活動「悠遊安泰 走賞建築」，遊客可於園區大門免費索取集章卡，以遊園尋寶的方式，欣賞館內五處富含建築特色與吉祥寓意的傳統宅邸，分別為古厝正門的「福祿門印」、古厝護室見證林安泰落成年代的「道光通寶」縧環板、古厝正廳雕花「格扇門」、閩式庭園入口的「壽桃漏窗」及祝福仕途進展的「玉帶橋」。

除了一覽五處傳統建築外，集章卡另結合林安泰古厝深受歡迎的四色印版明信片，遊客只要找出隱藏在園區內的黑（屋簷輪廓）、紅（屋頂磚牆）、綠（草叢綠葉）及藍（晴朗天空），層層疊印後，就可完成一幅獨一無二的林安泰古厝版印明信片，體驗「蓋」古厝的樂趣，此張四色印版畫，也可撕下當作明信片寄出，與他人分享。

民政局表示，前666名完成五處建築定點及四色印版集章的遊客，就能至園區入口門房辦公室，隨機兌換一隻臘腸狗造型筆「林長旺」，共有桃紅、紫及銀三色，限額666隻，送完為止。