能見度不到200公尺！ 連江縣濃霧特報

氣象局今（19日）下午2點25分針對連江縣發布濃霧特報。（圖擷取自中央氣象局）

2018-02-19 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局今（19日）下午2點25分針對連江縣發布濃霧特報！

中央氣象局指出，今天台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖14時20分已有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

今、明兩天台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨桃園機場就受到濃霧影響，跑道一度無法使用，導致5架次班機行程受到影響。