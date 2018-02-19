超好拍！樹林山佳街 變身3D彩繪街

樹林區公所將鄰近鐵道公園旁的山佳街打造成3D彩繪街，重現礦坑場等昔日風情。（樹林區公所提供）

2018-02-19 14:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於新北市樹林區的百年古蹟山佳火車站今年2月完成修復工程，周邊也打造了「山佳鐵道地景公園」，樹林區公所最近更將鐵道公園旁的山佳街打造成3D彩繪街，重現柑仔店、礦坑場等，邀民眾搭乘「區間車」至山佳火車站漫遊，來一趟半日近郊小旅行。

樹林區公所說，鐵道地景公園內有長長的景觀月台，親子們可以輕鬆的在鐵道旁欣賞火車進站的畫面，從火車進站的聲音，猜猜看到底是自強號、普悠瑪或區間車？公園尾端則設置一輛DL1000型橘色調動機，牽引著一輛黑色煤斗車，重現早期車站運送煤礦時歷史畫面。

樹林區長林耀長說，非常感謝在地里長與山佳街居民主動協助，願意提供住宅牆面給區公所進行美化工程，讓整體山佳地景公園更具吸引力，凝聚地方共識，結合民眾牆面實景，透過3D彩繪出富有農村回憶與親子同樂的觀光新景點，推展山佳地區在地特色。

參與牆面美化工程的居民陳阿嬤說，感謝區公所這麼關心山佳地區，這次請來彩繪的師傅很厲害，在我們家牆外彩繪的鐵門跟門框，實在太逼真，「兒子常常把鑰匙開錯地方」，讓全家都哈哈大笑。也希望其他地方民眾可以利用走春的機會，來體驗山佳之美，「台北車站到山佳站只要23分鐘車程！」