邀北市民當都市農夫 社區園圃補助金最高20萬

2018-02-19 14:22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推田園城市，邀民眾當都市農夫，產發局今宣布，2月5日至3月19日開放申請社區園圃補助，包括既有園圃維護或新建簡易型園圃設置、新建社造創新型園圃設置，兩大類分別補助20組及12組，補助金上分別為8萬元、20萬元；2月27日上午10時則於社區園圃推廣中心（原中山足球場2樓）辦說明會。

社區園圃補助計畫分為A、B兩大類，產發局農業科說明，A類為北市府過去輔助的既有園圃，協助建置的公有示範園圃；簡易型園圃設置則通常以盆器或現成植栽槽組成，無特殊設計造型，資材平價，申請過程簡易。

B類新建社造創新型園圃，類社區營造，由社區設計、購買材料手作，將有工作坊協助社區提案，因申請過程較繁複，補助限額度上限也較高，產發局建議由動能較大的社區申請。

產發局表示，申請資格包括北市立案的社區發展協會、公寓大廈管理委員會、立案的景觀、園藝、農業推廣、社區營造、社福、園藝療癒、生態推廣等非營利法人或團體；推廣田園城市，將社區公共空間、閒置公有地、建物屋頂種植園圃、可食用作物，產發局亦開放申請社區苗木，由民眾自行上山領苗。但該計畫不會補助私人空間綠化。

產發局2月27日10時至12時另於社區園圃推廣中心（玉門街1號，原中山足球場2樓）辦說明會，免事先報名；當天下午1時至5時再帶民眾參觀李國鼎故居屋頂實驗園圃、萬華區青年社區造型園圃、大安老人服務中心屋頂菜園等3處，需事先報名。

報名詳情：https://goo.gl/whG2xC

補助申請網址：https://goo.gl/G3HRGF。