國運籤暗指「換總統」？ 克明宮：網友自PO籤詩亂牽扯

2018-02-19 14:19

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮克明宮管理委員會今天（19日）澄清，被冠上「國運籤」、PO在網路的第92首籤詩是網友個人行為，與廟方無關。

今天是大年初四，依民間習俗是迎財神的日子，部分廟宇也會抽國運籤，供奉關聖帝君為主的竹山克明宮，建廟迄今約150年，從未抽國運籤，被冠上「國運籤」的第92首籤詩被PO上網後，引發各界關注。

籤詩內容為「今生禾穀不如前，物價喧騰倍百年，災數流行多疫癘，一陽復後始安全」，點出時下景氣低迷、物價波動、賺錢及養家活口不易等大環境的困境，尤其，強震重創花蓮及寒流來襲期間流感病例激增，似乎印證「災數流行多疫癘」，也讓人覺得籤詩預測準確度相當高。

不過，克明宮管理委員會主委楊非武解釋，只要大家多做善事、多積德，新的一年就可望突破困境、否極泰來。他強調，籤詩中的「一陽復後始安全」，有網友牽扯到更換總統、男女性別等說法，其實，這是不正確的，「一陽」指的是歲月交替，也就是說，只要能禁得起歲月考驗，最終必能有好的結果及收穫。

楊非武指出，五合一選舉即將到來，深恐被外界誤解，廟方才不得不出面說清楚、講明白！克明宮是公共場合，也尊重每位信眾求神卜卦的自由與權益，但希望信眾勿將自己所求籤詩與國運之間劃上等號或誇大化，以免徒增廟方困擾。