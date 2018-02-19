花博卡申請3週 突破31萬張

2018-02-19 13:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市推出的花博卡自今年1月22日開始申請，截至2月13日止，短短3週，收件已突破31萬張，目標至2月28日超過50萬張，顯示市民對花博卡的認同度，而這也是目前國內記名式票卡中，史上申請速度最快者，寫下新紀錄。

市府交通局表示，只要設籍台中市的市民都可以申請花博卡，完全免費，在首波2月28日前申請者，花博卡預計4月15日起陸續送到市民手中；錯過首波申請的市民，自3月1日起也可自行前往各區公所辦理，歡迎踴躍申請。此外，市府接下來也將陸續公布花博卡的設計及相關特約商店。

交通局表示，花博卡功能相當多，在花博展期間，憑卡可享有1日免費入園機會；而花博卡本身就是悠遊卡，搭乘台中公車也享有10公里免費優惠；另外，持卡可於1千多家花博特約商店享有優惠，市府後續並會推出更多優惠，歡迎市民踴躍申請。

交通局也說明，市民填寫花博卡同意書所提供的個人資料，僅提供悠遊卡公司製卡用，依個人資料保護法不會用於其他用途；此外，花博卡的個資保護措施亦通過BSI（英國國家標準機構）10012國際認證，對於資訊安全及個人資料的保護相當嚴謹，不必擔心個資外洩風險，請大家放心。

而花博展期長達6個月，為推動智慧城市，花博3個展區的入口管制採電子票證驗票設施，製作花博卡僅為此標案中，廠商必須執行的工作項目之一，持花博卡免費入場更是廠商承諾項目之一，並非外傳市府花費3.82億元只做一次性使用的花博卡，而是整體票務系統包括相關設備共3.82億元。