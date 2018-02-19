桃機旅客量年初四預估14萬人次 出境人數6.5萬人次

大年初四（19日）桃園機場旅客量預估近14萬人次，出境人數約6.5萬人次，入境人數約7萬人次，也是春節假期入出境旅客人數最高的一天，凌晨因為濃霧影響，造成5個班次航班因此延誤。（記者姚介修攝）

2018-02-19 12:38

〔記者姚介修/桃園機場報導〕今天凌晨（19日）桃園機場因受天候濃霧影響，跑道無法使用，有5架次班機行程受到影響，其中兩架香草航空原訂到場時間為00:55及01:15分別延至今日13:00及07:35，離場時間延後至14:00及08:30；另中華航空CI2163，原訂01:25抵達桃園機場，也因濃霧因素轉降香港，已於今日5:47返抵桃園機場，大致上影響不會太大。

大年初四（19日）桃園機場旅客量預估近14萬人次，出境人數約6.5萬人次，入境人數約7萬人次，也是春節假期入出境旅客人數最高的一天。

桃園機場公司已協調CIQS各相關單位加派調度人力查驗，並請聯外運輸業者及排班計程車預為準備，加強出入境疏運作業。

機場公司也再次提醒民眾，航空警察局在尖峰時段會加強航廈周邊交通疏導，還請民眾多加配合；桃園機場捷運夜間收班之後旅客可選擇機場排班計程車搭乘，春節期間運能提升26%達758台，深夜0至6時還提供夜間共乘服務，安全方便又經濟實惠，此外，每位旅客出入境准許攜帶新臺幣上限10萬元、人民幣2萬元、美金等值外幣1萬元，如有超出額度需事先申報，以免遭海關沒入。