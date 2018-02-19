暖心不打烊 市府結合企業親送年菜給弱勢家庭

2018-02-19 12:17

〔記者王駿杰／竹市報導〕暖心不打烊！農曆春節期間，新竹市府與企業、社福團體攜手照顧弱勢，由大潤發湳雅店捐贈126組年菜，讓市府啟動多元服務方案，讓社工將年菜送至轄內102戶弱勢家庭，希望協助他們過一個溫馨好年。

社會處副處長魏幸雯指出，對轄內許多弱勢家庭而言，在年節期間團聚、準備年菜並不是一件容易的事，有部分家庭會因家中經濟因素考量，甚至取消購買年菜，因此，竹市救急會捐贈70盒拉麵、桃園大溪天仁宮捐贈18桌團圓菜、大潤發湳雅店則捐贈126組年菜，讓社會處長期關懷的家戶能共享年節氣氛。

大潤發湳雅店經理游英彥表示，為回饋社會，這次提供的年菜包含香芋紫米粥、東坡肉、佛跳牆、牛小排、獅子頭、烏雞湯及干貝櫻花蝦米糕等，共計126組。

23歲的小沂（化名）獨自扶養女兒，她年邁的母親在去年中風，在沒有其他親屬支援下，讓小沂一人扛起全家經濟重擔，為賺取生活費，她捨棄睡眠投入夜班工作，今年正愁沒有足夠預算準備年菜，當社工親送美味佳餚到家時，真的感到無比喜悅，開心說「終於可以和家人好好吃頓飯了！」

35歲的霜霜（化名）獨自扶養兩名年幼兒女，由於租屋套房無法烹飪，家中多以外食為餐，加上養育孩子的經濟壓力，這5年的年菜總是缺席，感謝社工的協助，才讓家中享用豐富年菜。