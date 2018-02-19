改善空污 吳響峻布莊改以音響鞭炮聲代替

吳響峻布莊邀請一些長輩們表演桃花過渡、大船入港等精彩演出。（記者張忠義攝）

2018-02-19 12:21

〔記者張忠義／高雄報導〕往年都施放長達1680台尺的鞭炮，象徵吉祥開市一路發的吳響峻布莊，因為空汙與環保問題改以音響鞭炮聲代替，今天上午九點響起音樂鞭炮聲，象徵吉祥開市，讓青年一路商家也一起開工。

在高雄開布莊已經有64年的吳響峻布莊，往年各行各業都在大年初五開工，但今年（初五）開市比較沒那麼順，今天大年初四農曆上記載是開市的好日子，高雄市有不少商家今早就鳴放鞭炮開工，主要是祈求狗年旺旺、各行各業大發，希望能今年能狗年行大運。

今天有很多政商名流都前往祝賀，還邀請在美國JAMfest Dance Super Nationals大賽勇奪Junior爵士雙人組第一名的江宜臻，跟她哥哥江亦弘民視節目「舞力全開小小舞王」一起表演國標舞，現場並有40人鼓陣、菲律賓精彩歌舞秀、森巴嘉年華、中東肚皮舞、健康樂齡健康操、大船入港等精彩演出。