喜！狗年運勢 這3個行業拿上籤

天后宮主委張偉東（左）、解籤老師施彥丞（中）和組長張國珍（右）展現今年抽出的籤詩。（記者張聰秋攝）

2018-02-19 12:06

〔記者張聰秋／鹿港報導〕大年初四迎財神，彰化縣鹿港天后宮今天為40個行業抽出運勢籤，包括食品商、肥料什穀商、進出口商，這3個行業都抽到吉祥的上籤，其中，肥料什穀商做生意將「財運亨通、諸事咸宜」，而食品商做生意將「貨物生財、安穩得利」，進出口商將「目下若守、新年乃佳」，意旨從事這些行業的生意人，只要努力打拚並守成，都有機會賺大錢。

這項在初四為各行各業抽運勢籤詩，已有百年傳統，廟方今年依循古禮薪傳延續，一早吸引大批信眾前來，抽籤詩儀式在天后宮主委張偉東擲筊下宣告啟動，副主委蔡平焜緊接抽籤。

抽籤的結果，運勢最好的是肥料什穀商、食品商和進出口商，需要加強注意的是建材商、飲食業、娛樂事業商，而原本就不是很好、今年有機會翻身的「特別籤」則是農藥商。

解籤老師施彥丞說，現代人重視健康和養生，食品安全越來越受重視，朝有機食品和健康槪念發展的生意發展會很好，所以跟食安相關的食品、肥料什穀商都不錯，「特別籤」農藥商也是如此。

施彥丞表示，需注意行業為娛樂事業，因網路盛行，亂象太多、發展太快，更要小心謹慎，建材商在競爭下若在建材偷工減料可能衍生大麻煩，而飲食業為了符合食安要求，成本勢必增加，生產過程也要更嚴謹不能馬虎，需要多用心。

主委張偉東說，籤詩是參考，運勢好自己不努力也沒用，運勢較差也不用氣餒，多加把勁再努力，抱著善良的心一步一腳印，也會有好出路，獲得媽祖婆的庇佑。

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