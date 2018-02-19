老天「賞紅包」 花蓮彩券行走地震運

花蓮已拆的統帥飯店斜對面彩券行，過年連中3個大樂透百萬大紅包。（記者花孟璟攝）

2018-02-19 11:43

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天大年初四是「迎財神」的日子，而距離花蓮統帥飯店不到百米的一家彩券行，農曆年初一到初三卻連開3天大樂透「百萬大紅包」，彩券行老闆吳桂秦說，這幾天來買彩券的多是花蓮本地人，猜測是「老天爺賞紅包給災後的花蓮人」！另外，花蓮市中山路一家彩券行昨晚也有一對情侶刮中100萬元。

花蓮市統帥飯店在206花蓮地震後下陷，旅客倉皇逃出，花蓮縣府只花6天迅速將統帥飯店拆除完畢，整理為停車場；而昔日飯店斜對面的「補財庫彩券」則在地震後的大年初一、初二、初三連續3天都開出百萬大紅包，今天早上接財神的日子，彩券行業者在店門口放鞭炮，吸引許多民眾大排長龍試手氣，希望這個年能夠好過一些！

彩券行老闆吳桂秦說，過年這幾天花蓮遊客人潮比往年少，來買彩券的都是花蓮本地人，目前只知道第1天得獎的是1位中年婦女，第2、3位則不清楚身分，因為連日來太忙碌還沒有瞭解。

她說，地震後的花蓮還是很美麗、有遊客來玩來消費就是支持花蓮，這次初一到初三「連開大三元」的春節大紅包，就像老天給花蓮人賞紅包，一點小小的補償，也希望老天繼續眷顧花蓮，接下來2天還有春節大紅包能夠繼續中獎。她也說，建議玩法是一次包牌7張，中獎率較高。

此外，花蓮市中山路也有家五路進財彩券行，初三晚間有一對情侶買1張最高獎金2000萬元的刮刮樂，由女生刮中100萬元。業者說，在中獎前自己養的小狗阿寶，突然跑出來對著客人「汪汪」叫了一聲，不久後女生就突然開心大叫「我中100萬了」。

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