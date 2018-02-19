毛線針織變珊瑚 海科館辦陸上造礁特展

初三至初五上午10點與下午3點止，還能讓民眾能夠自己動手之出「水中精靈-水母」，活動全程免費。（記者吳昇儒翻攝）

2018-02-19 11:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕國立海洋科技博物館於農曆春節期間舉辦「陸上造礁-針織珊瑚」特展，特別邀請英國藝術家Sue Bamford來台，與海科館志工、地方、全國各協同學校師生共利用毛線織出許多令人驚豔的作品和設計，將於主題館2樓大廳展示，初三至初五上午10點與下午3點止，還能讓民眾能夠自己動手之出「水中精靈-水母」，活動全程免費。

海科館表示，針織珊瑚展期背後發想的創意，主要是想宣導海洋保育的觀念，以方式共同創作出繽紛多彩的海中珊瑚世界，透過藝術與海洋環境議題的結合，集結眾人之力一起用針織珊瑚喚起更多人對於珊瑚保育的重視。

此外，海科館也推出「海科十景打卡討吉利」活動，在農曆新年期間（2/16-2/20）於海科館園區內指定地點，10個地點挑選3個拍照打卡上傳網路，就可到區域探索館1樓服務台領取精美限定好禮，海科十景分別為：主題館3樓陽台、大客車停車場空橋、主題館5樓長廊、遺址公園廣場後方樓梯、北寧路大門logo、海洋劇場2F戶外區、潮境公園（掃把救星、漫步的寡婦、遇見‧椅）以及容軒園區等10個打卡熱點，贈品有限，換完為止，歡迎大家一起來海科館當旅蛙打卡拍照分享。