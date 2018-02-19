初四收假北返湧車流 國道即時路況看這裡

農曆春節假期即將邁入尾聲，高公局預估，今日收假北返車潮將國1、國3與國5。（資料照）

2018-02-19 13:50

首次上稿 09:09

更新時間 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節假期即將邁入尾聲，高公局預估，今日（初四）收假北返車潮將國1、國3與國5。其中國5北上車流，預估從下午3時起，將持續塞至深夜，並實施高乘載管制，建議短程駕駛人改走替代道路，以免堵車。本報也特別整理出相關交通路況，提供民眾參考：

※最新路況消息：

【國1北上】：斗南收費站舊址246km處，2部車於內線車道發生事故；近雲林系統另有3車發生事故；一上大灣交流道，2自小客車於內線車道發生事故；嘉義系統因匝道儀控，車流回堵至台82線；竹北─新竹北向車速28公里；頭份至銅鑼北向車速32-47公里；台中系統至南屯北向車速17-25公里；員林─北斗北向車速32公里；西螺服務區─西螺北向車速21公里；雲林系統─大林北向車速34公里；近台中系統166.4km處，2小客車發生事故；上楠梓交流道的車流，回堵至平面。（16:42）

【國1南下】：近台北24km處，2輛自小客車發生事故。（16:38）

【國3北上】：彰化系統─苑裡車多阻塞；草屯─霧峰、名間─中興車多，車速約30-50公里；近西湖服務區137.9km處，4輛自小客車發生追撞事故；上九如交流道區段，疑因匝道疑控緣故，導致阻塞；大溪─龍潭北向車速30公里；西濱至後龍北向車速36-45公里；大甲至彰化系統北向車速27-48公里；霧峰系統─草屯北向車速42公里；中興至南投服務區北向車速45-47公里；北上125至114km處，大山─西濱堵車；近清水服務區174km處，2小客車發生事故。（16:38）

【國3南下】：南下長治出口，2小客車追撞。（15:12）

【台9線】：礁溪往國5北上路段（70至72km）車流壅塞（16:33）

【國5】：北向外側8時47分起機動開放路肩；北上主線雪隧回堵6.5公里，入口處排隊，頭城、宜蘭與羅東2公里；頭城至宜蘭北向車速25公里；坪林行控─頭城、南港系統─石碇北向車速42-45公里。（16:33）

【國6】：西行6km處，往霧峰系統、東草屯─霧峰系統堵車，建議改走台3線。（16:24）

【國8】：欲往台南系統車流眾多，大排長龍。（16:25）

※實施高乘載管制與入口：

9時至14時：國1北上高雄端至湖口，及國3北上九如至大溪，各交流道的北上入口匝道；

15時至20時：國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道的北上入口匝道。

※國道重點壅塞時段、路段預測：

國1：15-20時，西螺─埔鹽系統，行車時間自13分延長至54分（3倍）；13-20時，南屯─豐原，行車時間自8分延長至49分（6倍）；15-22時，銅鑼─頭屋，行車時間自8分延長至30分（4倍）；15-22時，新竹系統─湖口，行車時間自8分延長至25分（3倍）。

國3：17-21時，龍潭─鶯歌系統，行車時間自8分延長至25分（3倍）。

國5：15-24時，頭城（台9礁溪轉運站）─坪林，行車時間自15分延長至90分（6倍）。

※國道易壅塞時段、路段預測：

國1：（北上）10-13時，圓山─五堵；09-20時，南屯─后里；09-24時，西螺─埔鹽系統；15-22時，三義─頭屋、新竹系統-湖口；21-24時，台中─大雅。

國3：（北上）14-23時，竹山─中興；14-22時，沙鹿─大甲；15-24時，西湖-茄苳；16-23時，關西─鶯歌系統。

國5：（北上）10-24時，宜蘭─頭城；15-17時，羅東─宜蘭；17-20時，石碇─南港系統。

※民眾可使用之替代道路：

短程：

國1：湖口至新竹南向路段用路人，可走湖口（竹北）地區─台1─新竹地區；大雅至員林雙向路段用路人，可走台中地區─台74─台74甲─台1─彰化地區。

國3：土城至三峽雙向路段用路人，可行駛台3線，往來兩地間；三峽至大溪雙向路段用路人，可行駛台3線，往來兩地間；草屯至快官雙向路段用路人，可走南投地區─台14─彰化地區；田寮至旗山地區路段用路人，可走國3田寮─台28─旗山地區。

長程：

國1、國3：新竹至彰化地區雙向路段用路人，可走國1國3新竹─台61─縣道144─台76─國1埔鹽系統─台76─國3中興系統；龍井至國1埔鹽系統南向路段用路人，可走國3龍井─縣道136─台61─縣道144─台76─國1埔鹽系統；斗六至霧峰北上路段，可走國3斗六─台3─霧峰。

國5：頭城至坪林北上路段用路人，可走國5頭城─台9─坪林。

國6：舊正至台中地區用路人，可走國6舊正─縣道中118─台63─台中地區。

※相關「國道路況預報」資訊：

春節連續假期國道交通疏導措施（含高承載管制、匝道封閉與收費措施等）

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

國道易壅塞時段路段預測一覽表

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