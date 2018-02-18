國5初三大堵車 北上可能塞到初四凌晨

國道5號北上今湧現車龍，從雪隧北上入口回堵逾5.5公里。（記者張議晨攝）

2018-02-18 14:08

［記者張議晨／宜蘭報導］大年初三宜蘭天氣晴朗，國道5號今清晨6點開始湧現出遊車潮，9點半過後北返車潮出現，南下、北上目前呈現壅塞狀態，其中北返車龍回堵約5.5公里，高公局預估今下午3點實施高乘載管制後，北上車潮才會緩解，直到晚間8點高乘載管制結束。

宜蘭今天天氣放晴，清晨國5就湧現南下出遊車潮，截至目前，雪隧南下入口端時速僅37公里，南下出口端也僅54公里；北上車潮同樣多，今早9點半開始，北返車潮湧現，坪林行控從10點32分啟動儀控管制，但至2點止車潮仍多，從雪隧北上入口回堵約5.5公里。

坪林行控中心指出，預估北返車流會在下午3點實施高乘載管制後，稍微緩解，晚間8點前車潮會降至最低，但高乘載管制結束後，會再出現北返車潮高峰，依過往經驗，預計需晚間11點甚至凌晨1點才會消化完畢。

坪林行控中心表示，明天將是北返車流高峰，預計9點半國5就會出現壅塞，提醒北返用路人可提前半小時至1小時出發，避開車流高峰，車內滿3人以上，則建議3點過後在行駛國五。