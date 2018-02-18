又有續集！搶到張學友票被分手 前女友用這招求復合...

前女友在年節時間主動密男網友。（圖取自爆料公社臉書）

2018-02-18 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕先前有名男網友在爆廢公社發文，指有買到大家瘋搶的張學友演唱會門票，但當天女友不滿他騎車而不是開車，害答應要送同事回家的女友沒面子，當天女友氣得和他分手，他將整件事PO網，引起網友們熱烈討論，沒想到如今這名「前女友」疑似吞安眠藥，希望能夠和他復合，讓他不知道該怎麼辦。

「前女友」在事件後向男網友要張學友的票，但男網友不願意讓票，她瞬間惱羞成怒，男網友再度將對話PO網，後來她在匿名粉專抱怨，要求男網友將PO文所有相關撤下，否則將提告，態度相當強硬。

沒想到現在又有續集，男網友再度PO文，內容主要是前女友希望復合的對話，她說：「仍很在乎你」、「這段時間很想你、也反省過自己」、「知道自己脾氣不好」等，也向男網友道歉，希望兩人能重新開始，但男網友仍覺得可能雙方不適合，還是當朋友比較好，前女友見狀PO了一個藥片的照片，這讓男網友相當擔心，撥了電話給對方，兩人通了5分多鐘的電話。

不過接下來男網友並沒有PO後續，這也讓網友相當關心之後的發展，不少網友留言：「跪求續集」，但也有網友希望男網友別心軟答應復合。

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前女友道歉想復合。（圖取自爆料公社臉書）

前女友見復合不成PO藥片。（圖取自爆料公社臉書）