小英訪彰市南瑤宮發福袋 鄉親排隊約1公里

總統蔡英文今天大年初三在彰化市南瑤宮發送福袋，民眾熱情領取。（記者湯世名攝）

2018-02-18 12:55

〔記者湯世名／彰化報導〕太熱情！馬不停蹄走春拜年的總統蔡英文，今天大年初三來到彰化市南瑤宮參拜，鄉親得知總統要來發送狗年新春福袋，攜家帶眷2000多人到場排隊，大排約1000公尺，看見總統時都興奮高喊：「總統好！」限量1500份的福袋也被索取一空，還臨時加碼發送，新春增添熱鬧氣氛。

今天上午蔡英文在彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富、立委陳素月等人陪同抵達彰化市南瑤宮，受到熱情鄉親夾道歡迎，爭相握手，高喊：「總統好」、「總統新年快樂」，適逢年底五合一選舉，許多民進黨縣議員、市代或里長參選人都到場陪同，增添今年拜廟祈福之旅的選舉味。

蔡英文先與鄉親親切地寒暄、恭賀新年快樂之後，入廟擔任主祭官上香、獻果，祈求風調雨順、國泰民安，隨即在南瑤宮廟埕廣場發送限量1500份的福袋。現場扶老攜幼，人龍延著南瑤路一路排到中山路上，粗估長達1000公尺，現場超過2000人，讓原本就車水馬龍的彰化市區，更加熱鬧非凡，由於民眾太過熱情，福袋還臨時加碼發送。

總統府今年發送的「幸福共好」一元福袋，內頁有總統、副總統簽名，以紅色搭配金色象徵喜慶，展現狗年興旺意涵，福袋折疊成三角型固定後，還可創意改製成桌燈、小夜燈或燈籠，受到民眾熱烈回響。

不過有部分陳抗民眾還是突圍鬧場，2名男子趁排隊領紅包之際，突然大喊「蔡英文下台」、「蔡英文不倒，國家不會好」，但現場民眾立即反擊高喊：「蔡總統加油！」維安人員立即將陳抗民眾圍住並迅速帶離廟埕，虛驚一場。

蔡英文在簡單用膳後，立即轉往南投縣受天宮下一站行程。

相關影音