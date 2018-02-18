竹南水圳再傳魚群暴斃 里長、公所犧牲假期清理

2018-02-18 13:05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮的鈴木埤生態水岸休憩公園，昨日再度傳出魚群大量暴斃，死亡魚群漂流河面，估至少破百隻，已是3個月內第3起，附近居民憂心該地區水質恐已遭污染，昨日大年初二，竹南鎮公所公園路燈管理所所長鍾興萬與龍山里里長陳幸順也犧牲年節假期，與志工共9人花了5小時清理魚屍，還給河川乾淨環境。

鈴木埤生態水岸休憩公園去年底及上月屢傳出疑遭人偷排廢水，整條水圳呈深褐色，水面漂浮油漬、大量魚群暴斃，不僅附近居民擔心污水影響附近環境，下游農民更是憂心灌溉水遭污染，根本不敢種菜。附近居民更拍下排水溝排放大量污水證據向苗栗縣環保局舉報，懷疑是附近不肖工廠趁夜排污，污染水源。

昨大年初二，該水圳再傳出大量魚群暴斃，公園路燈管理所所長鍾興萬與龍山里里長陳幸順帶領當地環保志工，犧牲假期打撈死魚，耗費5小時，一共清出10大袋的魚屍。該區3個月內就傳出3次魚群暴斃，陳幸順也呼籲環保局能徹底清查，釐清魚群死因，確認水質安全無虞。

苗栗縣政府環保局水質保護科曾數度到場稽查，但都暫難從魚屍上化驗出原因，僅推估是該地區魚群密度過高，導致水內溶氧量不足，導致魚群死亡。但此次大量魚群暴斃死因仍待環保人員稽查釐清。