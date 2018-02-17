民眾大排長龍擲筊求黃金花菜 盼帶回「黃金發財」

坐輪椅的老太太由兒子推著前來，誠心博杯求黃金花菜。（記者陳鳳麗攝）

2018-02-17 16:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好特別！遊學太子爺「做客」駐駕南投縣竹山鎮克明宮，大年初二有3座由黃金花菜堆疊出的小山，讓信眾擲一聖杯就可帶諧音「發財」的金黃色花菜回家，今天開放兩波擲筊，每波都是大排長龍，很多來拜拜的信徒笑說，「第一次看到」，而求到的信眾則頻喊，「今年一定會發財」。

40多年來在全台宮廟駐駕「遊學」的遊學太子爺，因去年竹山建醮，與克明宮結緣，過年再度應克明宮邀請來「做客」，行程管理人廖大乙除夕前看到一大片黃金花菜田，他說，這是遊學太子爺讓他感應到，才會走到該片花菜田，請示後決定大年初二駐駕克明宮時，讓信眾擲筊求黃金花菜，取其「黃金發財」之諧音。

克明宮大殿有兩大座黃金花菜，另外遊學太子爺神像本座前也有一小座，今天開放兩波排隊擲筊，先送大座黃金發財山的花菜，兩波都是大排長龍，克明宮主委楊非武擲筊請示遊學太子爺，要擲三聖杯或一聖杯，結果答案是「一聖杯」。

第一個求到「黃金發財」的是曾姓男信眾，由楊非武和廖大乙合頒黃金花菜給他，他望著黃金花菜笑得合不攏嘴地說，很幸運排到第一個，且一杯就聖杯，感覺今年會非常順利平安。

排隊擲筊擲到黃金花菜的逾半，奇妙的是，有人重複排隊還是無法求到，有人則是一擲杯就聖杯。廖大乙說，遊學太子爺也有神明的壓力，因為信眾求到黃金花菜，祂就要對該信眾的願望負責，所以不是所有人求的願望都能應許。

明天大年初三上午10時開始進行第3波擲筊，在遊學太子爺神像本座的黃金花菜，會在兩座大的黃金花菜山被求光之後才開放擲筊，且要三聖杯才能求得，廖大乙表示，若能三聖杯求得遊學太子爺本座的黃金花菜，運氣一定比別人更好。