初二回娘家廟口吃辦桌 內門、茄萣席開702桌

高雄茄萣白砂崙大廟萬福宮今年大年初二「駙馬宴」席開91桌，熱鬧滾滾。（記者蘇福男攝）

2018-02-17 16:30

〔記者蘇福男／茄萣報導〕今天是大年初二，出嫁女兒回娘家的日子，高雄茄萣區金鑾宮、萬福宮和內門區農會分別舉辦團圓辦桌活動，總共席開702桌，陪老婆回娘家的女婿為座上賓，美味佳餚賓主盡歡、熱鬧滾滾。

下茄萣大廟金鑾宮，主祀天上聖母媽祖，廟方有鑑於庄內大部分年輕人離鄉背井外出工作，家裡大多剩老人家，過年期間許多人家都不開伙，餐廳又訂不到位，大年初二女婿陪老婆回娘家探親，經常要為團圓飯傷透腦筋。

基於服務信眾鄉親，金鑾宮在4年前首次推出「媽祖女婿回娘家團圓辦桌」活動，請來總舖師在廟埕辦流水席，第1年席開110桌，每桌定價6000元，有烏魚子、石斑、魚翅、大蝦等澎湃海鮮料理，信眾叫好又叫座，往後逐年增加桌數，今年增加到160桌，11月中旬開放登記，立即被預訂一空！

白砂崙大廟萬福宮主祀王爺五府千歲，去年大年初二首辦「駙馬宴」，席開86桌，每桌10道菜6000元，也是供不應求，由於廟埕空間有限，今年原預定席開70桌，也是一開放就被預訂一空，結果追加到91桌。

內門區號稱是「總舖師的故鄉」，內門區農會連續5年推出「初二回娘家吃辦桌」活動，今年在南海紫竹寺廣場席開450桌，每桌10道料理4500元，包括在地的封肉、筍乾和放山雞等食材，還附贈龍鳳酥、樹子等特色伴手禮，今天中午也是座無虛席。

茄萣女婿蘇悅中表示，他是台北人，因為工作地點在台南，與家住茄萣的牽手陳佳玲結識、結為連理，他深感茄萣是個很有人情味、美食豐富的小漁村，感謝廟方的精心安排；本身是茄萣子弟、也是茄萣女婿的陳奕樑說，過年期間外食訂桌很不方便，跟家人和左右鄰居一起在廟口吃辦桌，熱鬧又趣味十足。

老少茄萣女婿和老婆家左右鄰居一起在廟口吃辦桌，熱鬧又趣味十足。（記者蘇福男攝）

高雄下茄萣大廟金鑾宮「媽祖女婿回娘家團圓辦桌」活動，今年增加到160桌，仍供不應求。（記者蘇福男攝）

高雄茄萣廟口辦桌菜色以海鮮聞名。（記者蘇福男攝）

中午12點一到，美味料理準備出菜上桌。（記者蘇福男攝）