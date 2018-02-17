「櫻花王」炸開美翻 搭接駁車賞花袂厭氣

備受矚目的櫻花王正直怒放期。（記者邱芷柔攝）

2018-02-17 16:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東霧台鄉的山櫻花，每年從1月下旬陸續綻放，2月中旬便能欣賞山櫻滿開美景，備受矚目的「櫻花王」現在正值怒放期，不少民眾趁著春節假期上山追櫻。台24線上的三德檢查哨指出，初一、初二車流大致順暢，依往年經驗，預估車潮將在初三湧現。

由杜姓屋主從吉露山上移植而來的「櫻花王」，樹齡超過60年，櫻花樹成長過程修整枝椏逐漸形成傘狀，每當櫻花綻放時，就像一把超大花傘，景象格外壯觀。

地方居民表示，去年受暖冬氣候影響，櫻花王花況不如預期，但今年櫻花王不僅準時在春節怒放，花況也更盛往年。

三德檢查哨指出，依往年經驗，車潮將在大年初三湧現，霧台鄉公所為了避免山路塞車情形，春節期間明（18）日至大年初五（20日），每日上午11點至下午2點將進行車輛管制，進入霧台的車輛須停在谷川大橋下的臨時停車場，再搭乘免費接駁車進入霧台賞花。

霧台鄉公所表示，接駁時間為上山：上午9點至下午2點，下山：上午10點至下午5點，每10分鐘一班車，停靠站為神山社區及霧台社區招呼站，遊客除了賞花，也可以走訪岩板巷、魯凱文物館、霧台基督長老教會等景點，現場還有部落特色產業市集，同時也呼籲民眾配合車輛管制，並遵守交通規則，讓山路動線更加安全順暢。