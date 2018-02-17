國道北上多路段龜速30公里 國5恐塞到深夜

下午3點過後，國道開始出現北返車潮。（記者李忠憲攝）

2018-02-17 16:25

首次上稿 16:25

更新時間 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號今天午後出現北返車潮，下午3點許，宜蘭至頭城呈「紅色」壅塞狀況，時速僅31公里，頭城至坪林也只有42公里的時速，目前雪山隧道入口處車流排隊已達6公里；國1新竹、西螺北上路段，國3南投名間路段時速都不到30公里。

根據高公局最新路況資訊顯示，下午3點半開始，國道5號開始出現北返車潮，宜蘭至坪林開始出現車多壅塞狀況，目前北上雪隧回堵長度已經達到5公里，國5各入口的排隊車陣也陸續出現，頭城車流回堵2公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳1公里；高公局預估國5恐會塞到深夜。

目前國道1號北上新竹至竹北路段時速僅33公里，湖口路段時速更只有25公里，中部地區雍塞嚴重，大雅至后里路段時速50多公里，大林至埔鹽也車多，其中西螺路段時速僅僅21公里龜速。

國3北上龍潭至大溪時速34公里，竹南至西濱35公里，中港系統至大甲時速31公里，名間至南投路段車陣回堵嚴重平均時速僅30公里；高公局呼籲，如果要行經這些容易出現壅塞的路段，民眾上路前記得先查路況，研判是否改走替代道路，以免塞車。