陶博館走春拍照 開運限定版沾喜氣

陶博館大廳結合陶瓷及花藝，還有好多隻可愛討喜的開運狗，讓前來的民眾狗年行大運。（陶瓷博物館提供）

2018-02-17 15:56

〔記者邱書昱／新北報導〕年初二逛博物館沾喜氣，鶯歌陶瓷博物館今天（17日）上午9點半準時開館，同時規劃5大開運走春必拍夯點，提供民眾在過年期間討好運。除此之外，贈送開館168名遊客特製版陶瓷小禮，喜歡集章的人也可趁著走春時來「好狗運集章樂」，蓋滿10個就可於服務台抽獎換取小贈品。

陶博館介紹，第一開運點《狗狗一家親春節布置》，聘請專業老師在大廳設計迎賓布置，不但結合陶瓷及花藝，還有好多隻可愛討喜的開運狗，祝所有的人狗來福；第二開運點《入窯之門》，與家人攜手走過窯門，就能迎接新的一年好運氣，穿過之後映入眼簾的是燒窯的熊熊烈火，象徵狗年旺旺旺；第三開運點《彩雲呈祥》，大小不一、造形各異的100朵雲代表「十全十美」、「圓滿豐富」之意。

至於，第四開運點《禧門》，由彩虹相互搭配設計的巨大拱門，有物質與精神均衡的美好生活意涵，最重要的是取其諧音，讓大家喜氣洋洋過好年；第五開運點《玻璃長廊》由清水模、鋼骨架、透明玻璃穿透的廊道，透過鏡頭可營造無限延伸的透視感，以此來祝賀大家幸福無止盡。

陶博館表示，入館小禮物一早立刻掃空，甚至還有三代同堂前來走春，此外，館內也有生肖體驗活動，像是「瓶平安安彩繪趣」、「汪星人之家」、「狗然厲害體驗區」及「狗臉歲月面具製作」等適合全家大小合作完成。

館內的玻璃長廊，能夠透過鏡頭可營造無限延伸的透視感。（陶瓷博物館提供）