回娘家、出遊車多 下午4點國道將湧北返車潮

公路總局指出，預計今天下午4點將有北返車潮，國道5號從宜蘭北返的路段也可能壅塞，民眾需多加留意。（記者李忠憲攝）

2018-02-17 13:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕年初二除了回娘家，許多民眾趁機出遊，公路總局指出，北海岸、合歡山、墾丁等省道均有車多現象；國道方面，上午已有55.7百萬車公里數上道，預計下午4點將有北返車潮，國道5號從宜蘭北返的路段也可能壅塞，民眾需多加留意。

公路總局表示，今日出遊車流較多，部分鄰近重要觀光景點省道均車多，如台62線萬里端、台14線往合歡山方向、台19線北港路段、台1線往墾丁方向水底寮路段等；但上午在蘇花公路及蘇花改通車路段則全線均無壅塞。

公路總局規劃，針對11處國道易壅塞路段、34處省道易壅塞路段、10處地方大型活動及重要觀光景點等，均有相關交通疏導，也發布省道替代路線，紓解國道壅塞，也協調14家客運業者視人潮機動增班，昨（16日）推86條國道客運優惠路線，行駛1萬8356班次、疏運29萬7653人；另提醒，在春節前因連日下雨，山區邊坡含水量高，天晴易坍塌，民眾如路過須小心駕駛。

在國道方面則湧現大量車流，高速公路局也統計，今一整個上午，國道全線總延車公里為55.7百萬車公里，預估本日交通量為142百萬車公里；車多亦有事故發生，如上午8點半國道3號南向84.5公里發生1輛大貨車及2輛小客車追撞事故，占用內、中側車道，造成後方車隊回堵4公里，以及上午8點38分國道3號南向195公里亦發生2輛小客車追撞事故，後方車隊回堵2公里等。

高公局並預測，下午4點後，西部國道將出現北返車潮，包括國1西螺至埔鹽系統、新竹系統至竹北，以及國3南投至草屯路段等都容易產生壅塞，另12點到下午4點在國5南向南港系統至坪林路段，以及下午4點以後的國5北向頭城至坪林路段，也可能出現車多壅塞情形，民眾上路前記得先查路況，研判是否改走替代道路，以免塞車。