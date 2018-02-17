讓人傻眼的「超狂年菜」 業者出面說「真相」

有網友在除夕夜圍爐時打開從商旅所訂購的年菜，其中一道菜只有2根青江菜與5顆蝦仁，讓他非常傻眼。（圖擷自PTT）

2018-02-17 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在除夕夜圍爐時，打開在南科商旅（現為贊美酒店）訂購售價3988元的5人份年菜，沒想到其中一道菜只有2根青江菜與5顆蝦仁，甚至還有兩道菜（雞肉、魚肉）放在同一盤的情況，讓他看得整個人傻眼，其他網友見狀也直呼，「太扯了吧，你沒講這是年菜我會以為是廚餘」。對此業者澄清表示，是員工分裝錯誤，也願意全額退費。

網友16日在PTT貼文表示，回家打開這個要價3988元的5人份年菜，結果有一道菜竟然只有2根青江菜與5顆蝦仁，甚至還有雞肉與魚肉共盛一盤的情形，「拿回家打開菜色讓我傻眼，不可置信的差 」。

許多網友見狀也覺得太離譜，紛紛留言「太扯了吧，你沒講這是年菜我會以為是廚餘」、「半雞直接放魚旁邊喔，好噁」、「這是裝到廚房中午伙食吃剩的吧」、「太令人驚嚇了...」、「這堆還要收四千...不如去買麥當勞」。

據《蘋果日報》報導，南科贊美酒店總經理黃志佳對此表示，會發生這樣的情形是因為員工分裝錯誤，不小心把5人份的菜裝進10人份的餐盤裡，才會讓年菜的份量看起來很少；而公司年菜總共有10道菜，但這名網友卻只呈現8道、還少了佛跳牆，「雞跟魚也不可能放在同一盤」。

黃志佳指出，預計今天下午會率領主管向這名網友致歉，年菜的費用也願意全部退還；而因員工疏失造成消費者的誤會，他們有誠意解決，但也強調無法接受不實的指控，因為這10道年菜的份量，「基本上是夠5人食用的」。

網友拍下要價3988元的5人份年菜全景。（圖擷自PTT）