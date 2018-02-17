高雄走春好去處 觀光局力推金獅湖與蝴蝶園

蝴蝶園賞蝶空橋（高市觀光局提供）

2018-02-17 13:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕春節假期邁入出遊高峰﹗高市觀光局長曾姿雯強力推薦「金獅湖風景區」，邀請遊客來趟祈福生態1日遊，逛逛高雄的美麗後花園！

曾姿雯指出，金獅湖風景區是高雄老景點，觀光局近年大力改造，進行清淤、邊坡加強、植栽美綠化等作業，最大賣點就是位於風景區內的國內最大網室蝴蝶園，挑高的空間加上豐富蜜源植物與流水，已成為蝴蝶溫室，翩翩飛舞種類繁多的蝴蝶，讓金獅湖成為高雄市區生態旅遊好去處。

曾姿雯表示，蝴蝶園館內及館外公園面積共8529平方公尺，在挑高4.6公尺的賞蝶空橋上，來訪遊客可以俯瞰彩蝶飛舞，許多小朋友則會在空橋上寫生。

空橋兩側垂吊的綠盆植物花朵盛開，未來會往下生長成為植物瀑布，除了為立體空間增加豐富的視覺感受，也為蝶類提供更多的蜜源與遮蔽空間。

館外3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型更是打卡熱點，旁邊的手作教室有許多特色文創商品，喜歡著色的朋友還可以索取免費的蝴蝶園著色地圖，彩繪屬於自己的蝴蝶園。

欣賞完蝴蝶，可以散步到金獅湖南區公園，高大的阿勃勒、鳳凰木、鐵刀木及苦楝，搭配大片草原，空氣清爽舒適，令人心曠神怡，這裡面還設置了兒童遊憩設施，沙坑更是小朋友最愛。

金獅湖北區的江南庭園式落瀑區，從上午7點至下午6點，整點有30分鐘的瀑布水景可欣賞，落羽松森林加上湖中倒影，非常美麗！

曾姿雯強調，金獅湖風景區有優美的湖畔散步綠廊、豐富動植物生態、手作課程，還有香火鼎盛之道德院及保安宮，體力夠的遊客甚至可以順遊澄清湖及鳥松濕地，來高雄過年的遊客，千萬別錯過這個值得造訪的魅力景點。