2分鐘換走3000元銅板 名店員工把夾娃娃店當兌幣處惹議

身穿「繼光香香雞」制服的男子換走夾娃娃店兌幣機內的大量零錢。（擷取自爆料公社）

2018-02-17 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕今年大年初一正值好天氣，平時遊客絡繹不絕的淡水老街，更是許多民眾出門逛街的好去處，然而當地有間夾娃娃店卻在當日爆發糾紛，原來有知名炸雞店的員工前去大量兌幣，把夾娃娃機店家為年節遊客事先備妥的零錢領去不少，讓店家大感不滿，更在網路上引發熱議。

網友在臉書社團「爆料公社」PO文稱，昨天下午4點50分左右，有位身穿「繼光香香雞」制服的男子，到淡水老街星巴克旁邊的夾娃娃店大量兌幣，短短2分鐘就換走3000元，氣得店家把監視器畫面PO網，質疑對方「這麼大的公司，春節假期都沒有準備零錢嗎？」

PO文的網友解釋，10元硬幣是維持夾娃娃機店運作最重要的一環，店家準備硬幣及補幣過程十分辛苦，每天要跑銀行一家一家小額的換，還得忍受行員臉色，換完以後更需扛著重重的硬幣回來補幣。由於這些硬幣是要供顧客在店內消費使用，如今遭附近店家當成兌幣處，恐影響夾娃娃店的生意運作。

文章經發布後引發熱論，多數網友批評該名員工前來兌幣的做法，留言說「雖不違法，但人家要做生意用，何必只為了自己方便而造成別人困擾？」、「有在做生意的就知道，這種行為真的很造成人家困擾」、「太扯了，法律是最低限度的道德，合法不代表做了沒瑕疵」、「下次別穿制服去啊XD」；不過也有人認為「既然是兌幣機，那人家前來兌幣似乎也沒什麼問題」，正反雙方各執一詞，至今仍僵持不下。