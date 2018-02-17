在大公司上班6個月 她年終只領到194元...

2018-02-17 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名在大公司工作半年的女網友，原本滿心期待可以領到滿意的年終獎金，結果小年夜看到戶頭的年終獎金竟然只有194元，讓她感嘆的說，「大公司給員工的福利...其實也蠻摳的」。

一名女網友在臉書「爆料公社」PO文表示，她在一家規模算滿大間的公司工作半年，「雖然沒有硬性規定公司要支付多少年終給員工，但既然面試都有說公司給員工的福利有三節禮金與禮盒、特休、尾牙、年終獎金等等，原本很期待自己的年終，但...除夕夜的前一天看了自己的戶頭，年終竟然只有194元。」

女網友說，194元的年終獎金讓她很傻眼，更感嘆「大公司給員工的福利⋯其實也蠻摳的！」許多網友對此感到不可思議，留言「包回去給老闆讓他看醫生用194元，這數字不給還不會妒爛」、「這是在發錢母吧」、「誇張 沒給還比較好」、「年終都被公司肥咖搞走了，你們只是意思意思，吃剩骨頭」、「這公司不待也罷了」、「發這種金額乾脆不要發，當員工是乞丐嗎？侮辱人」。

但也有網友質疑原PO考績或評分可能不高，才只拿到194元的年終，「做行銷年終看業績的。你業績好嗎？」、「要不要順便po你的出勤狀況跟工作表現來看看？」；也有網友認為，《勞基法》本來就沒有規定公司一定要發年終獎金。