大氣擴散條件不佳 雲嘉南高屏空品稍差

2018-02-17 13:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕環保署空氣品質監測網顯示，今大年初二，截至上午9點，全國有17個測站呈現「橘燈」，對敏感族群不健康，以雲嘉南及高屏等地區較其他地區差，高屏地區空氣品質指數（AQI）更恐達155的紅燈（對所有族群不健康）警戒，民眾請多加留意。

環保署空品預報指出，今日天氣受東北季風增強的影響，北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，因此在中南部地區大氣擴散條件不佳，多少影響到空氣品質。

環保署監測，到今天上午9點，全國77個空品監測站中，有17個測站呈現橘燈，多集中在雲嘉南及高屏地區，普通黃燈有53個測站、良好綠燈有7個測站；但預警，離島部分如金門受境外污染物影響，恐達橘燈；高屏地區恐達紅燈對所有人不健康，雲嘉南則橘燈對敏感族群如氣喘患者、幼童等不健康，北部東北部空品約普通，花東地區呈現良好。

環保署預測，據氣象局資料，明（18日）在東部、東南部及南部可能會有短暫雨，其他地區多雲到晴，因此西半部地區大氣擴散條件普遍不佳，竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區應該還是維持「橘燈」提醒，19日情況仍跟今、明類似，甚至中南部的部分地區依舊因大氣擴散不佳，有可能到紅燈警示。