初一登北大武山摔邊坡 直升機今吊掛救援

2018-02-17 10:32

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州1名65歲男性民眾，在大年初一時前往北大武登山，意外跌落4公尺邊坡，造成頭部外傷，屏東縣消防局出動近30人前往救援，昨天晚間成功將傷者救回檜谷山莊，並協助傷患包紮止血，今天上午由直升機吊掛送往小港機場後轉由高雄醫學院救治。

屏東縣消防局指出，昨天下午2點54分接獲林務局轉報，在北大武5.7k有1名男性登山客受傷，下午4點14分林務局人員在更新資訊表示，傷者跌落4公尺邊坡頭部外傷且意識模糊，消防局立即加派人員前往，並申請直升機協助吊掛傷者，出動救援包括特搜大隊、第二大隊、萬巒、潮州、內埔、瑪家分隊、及義消特搜大隊等，共計9車19人及8名義消。

一度搬到沒力 昨晚順利抵達檜谷

消防局指出，昨天下午5點16分林務局人員已將傷者救上步道，但考量天色昏暗，且當地樹林茂密無法進行直升機吊掛任務，由現場人員先將傷者帶往檜谷山莊，但現場人員當時已無力搬運傷者，於是留在5.4k處等待，晚間7點19分泰武分隊人員接觸傷者後，協助傷者包紮止血，並將傷者搬運下山，於晚間11點05分抵達檜谷山莊。

搜大隊副大隊長湯茂信表示，今天上午山上天候狀況良好，能見度達10海浬以上，於是請求直昇機吊掛，於7點55分吊掛成功，但由於內埔農工附近雲層太厚無法降落，將患者改送小港機場，再由救護車轉送高雄醫學院救治。

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