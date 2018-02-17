日本世界蘭展 台灣6大蘭園參展競豔

稀有的非洲「大慧星風蘭」花距長約30公分，仿如慧星的尾巴。（記者林翠儀攝）

2018-02-17 12:57

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕2018年「世界蘭展日本大賞」從17日起在東京巨蛋展出一週，包括台灣在內，今年有21國、3000多個品種、10萬株共超過250萬朵蘭花在場中競豔。

本屆日本大賞得主為第4次獲獎的茨城縣醫師齊藤正博，他花了20年心血栽培的菲律賓原生種蘭花「Gram. martae Mass's」，因為性好高溫，所以能在寒冷的2月天全株怒放，讓審查委員和參觀民眾嘖嘖稱奇。不過，齊藤在記者會中透露，為了幫蘭花保暖，他的荷包也大失血。齊藤也是日本大賞獲獎最多次的常勝軍。

世界蘭展日本大賞從1991年開辦至今已有28年歷史，台灣蘭花業者從第一屆開始參展，今年有6家蘭園共襄盛舉，行政院農委會台灣蘭花產銷發展協會與台大蘭園亦分別在大型陳列展示部門獲鼓勵獎。

台灣爭取到全球規模最大「世界蘭展」的主辦權，並預定2020年於台中舉辦，業者也摩拳擦掌，屆時將拿出看家本領，向全球展現台灣的蘭花之美。駐日副代表郭仲熙16日提前到場，向參展的台灣蘭園加油打氣。

今年日本的世界蘭展標語為「歡迎蒞臨都會農園」，配合「樂園、南國、熱帶」主題，入口處以上百萬朵蘭花與熱帶魚水族箱打造「蘭花之路」，會場今年還首次展出非洲原生種珍奇蘭花「鬍鬚豆蘭」（Bearded Bulbophyllum），由於它的花瓣退化，像毛毛蟲上的鬚毛，所以俗稱「毛毛蟲豆蘭」，日本則稱它為「跳舞蘭」。

配合非洲的主題，清華蘭園負責人、前台灣蘭花產銷發展協會理事長高紀清，也帶來了稀有的非洲「大慧星風蘭」，這種蘭花的花距長約30公分，仿如慧星的尾巴，一般的昆蟲根本無法深入採蜜授粉，據說曾讓達爾文百思不解，所以又稱為「達爾文蘭」。