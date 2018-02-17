大年初二回娘家 桃竹中彰宜車多壅塞

2018-02-17 09:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕今大年初二，國道湧現民眾回娘家車潮，在桃園、新竹、台中、彰化、宜蘭等地，國道南北雙向路段皆呈現車多壅塞，車速低於40公里，甚至8點半在國3南向195公里處還發生事故，高公局提醒用路人注意車前狀況，以免中午前還無法回家。

高公局即時路況監測，在上午9點左右，已有多處路段的車速低於40公里，如北部有國5南向坪林往頭城段、國1湖口往新竹、國3的三鶯到龍潭；中部路段有國1南向台中往南屯、國3的南下美和往彰化系統及草屯往南投服務區、快速公路74號東向大里二往霧峰；南部路段是快速公路84號東向歸仁往台19甲等，皆車多壅擠。

另，在上午8點半在國3南向195公里處還發生事故，高公局提醒，民眾在車陣中須多點耐心，避免走走停停一時不察，發生追撞事故反更加延誤行程；預估今日回娘家車潮，全天國道所有車輛的行駛公里數家總可達1.42億公里，另預測今下午的壅塞路段，有國1北上西螺至埔鹽系統，國5南下南港系統至坪林、北上頭城至坪林等。

高公局表示，國5在今上午7點到12點實施高乘載管制，民眾可收聽警廣、查詢1968網站，或用手機1968APP掌握路況，如遇塞車可改走替代道路，並建議：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」等。