02/17 各報重點新聞一覽

2018-02-17 08:44

自由時報

新南向出擊奏捷 台印合推大農業園區

蔡英文政府新南向政策出擊奏效。據透露，政府規劃在東南亞等新南向目標國設立六個農業示範園區，目前鎖定第一個園區在印尼成立，雙方經多時洽談已幾近成熟階段，印尼主動提出在當地設立逾三百公頃的大型綜合農業示範園區，盼種植稻米、蔬果等，印尼並已派專家來台與我方談過，這項合作案頗有機會在三月敲定，估計最快在今年上半年可設立園區。

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憂金融後門洞開 美拒中資併芝加哥證交所

美國證交會（ＳＥＣ）宣布，否絕中資背景的重慶財信為首財團對芝加哥證交所的收購案，終結近兩年來，各方在該交易上的角力；這收購案引發美國國會跨黨派議員強烈反對聲浪，質疑將為中國影響美國金融基礎穩定開了後門。這是一個半月來，華府阻擋中資併購美國金融相關行業的第二例。

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中國砸錢 在美名校養抓耙子學生

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌獨家披露，有證據顯示，華府知名學府喬治城大學的「中國學生學者聯誼會」（Chinese Students and Scholars Association，ＣＳＳＡ）接受來自中國政府的經費，佔比達其年度預算的近一半，充當中國政府的眼線，監控當地的中國留學生。遍及美國各大學校園的「中國學生學者聯誼會」向來被懷疑與北京當局關係密切，這項報導印證雙方之間確實存在金錢交易。

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蘋果日報

這一家超幸運 連2年抽到車

昨大年初一，百貨最大盛事就是福袋汽車抽獎，吸引上萬人搶購，共送出8輛車。抽中花蓮遠百汽車的姜文麗，學去年抽到汽車的姪子買福袋，竟幸運到「家族連莊」，走路去抽獎，開車回家。業務員葉偉弘抽中全台最貴、市價122.8萬元的新光三越汽車福袋，他坦言：「去年業績超差，抽中汽車就補回來了。」

年初二回娘家 國道午前最塞

國道南下車潮最恐怖的一天來臨。今是大年初二，高公局估今是國道南下最塞的一天，車流量集中在午前，交通量將是平常1.6倍，有7大地雷路段，其中國5北上恐再度塞到午夜。雙鐵也估今將出現回娘家和出遊人潮，高鐵南下班次傍晚前幾乎客滿，台鐵南下熱門自強號、普悠瑪號等，同樣幾乎客滿。

聯合報

史上最強福袋家族...這家人 連2年中汽車

大年初一走春重頭戲其中有項就是到百貨抽福袋試手氣，今年全台至少送出九輛汽車大獎，有趣的是，今年多位汽車得主都是人生首度買福袋就中頭獎，其中，參加花蓮遠百抽福袋活動的姜姓婦人不但是首買，她更透露，去年姪子也在這裡抽到頭獎汽車，親戚連莊中大獎，連百貨業者也嘖嘖稱奇，堪稱今年最強運的家族！

初二回娘家 估國道南下車流量最大的一天

大年初二回娘家，高速公路局預估，今天國道南下車流量將是平日的一點八倍，也將是春節連假中，國道南下車流量最多的一天。估計車潮將於上午七時湧現，湖口到新竹、彰化到埔鹽、西螺到埔鹽等路段車多壅塞，旅運時間將達平常的三至四倍，到中午才會緩解。

中國時報

南鯤鯓國運籤連2年下下籤

台南國定古蹟南鯤鯓代天府16日抽出國運籤「丙子籤」，籤詩掛頭為漢李廣父子陣亡，籤詩內容「沒有一句好話」，宗教專家認為是下上籤，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜則解為下下籤，呼籲全體國人共同打拚，才會有好轉機。在高雄市三鳳宮發紅包的蔡英文總統，對於國運抽出下下籤，僅表示「去年也是這樣」便轉頭離去。

已從瓦礫站起來 遊花蓮安啦！傅縣長掛保證 邀民眾來走春

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，歷經工作人員不眠不休的拆除、整鋪工作，花蓮市區逐漸恢復往日景象，花蓮縣長傅崐萁特地趁著大年初一前往各拆除地慰問辛苦的工作人員，他強調，現在花蓮相當安全，歡迎民眾來花蓮走春，並呼籲推動觀光消費券，刺激景氣，一起救台灣、挺花蓮。