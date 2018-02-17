2018台灣燈會開幕比去年少122萬人 縣府這麼說……

2018台灣燈會首度分兩階段點燈，第一階段「嘉義燈會」2月16日大年初一晚上登場，縣府統計首日參觀人數27.6萬人，比去年雲林縣舉辦的2017台灣燈會150萬人次，縮水122.4萬人。（記者曾迺強攝）

2018-02-17 00:38

〔記者曾迺強／嘉義報導〕2018台灣燈會首度分兩階段點燈，第一階段「嘉義燈會」2月16日大年初一晚上在行政院長賴清德等人擊鼓聲中，展開長達24天燈會活動，縣府統計首日參觀人數27.6萬人，比去年雲林縣舉辦的2017台灣燈會150萬人次，縮水122.4萬人。

縣府綜合規劃處長李明岳說，縣府結合中華電信、遠傳電信2家電信業者的手機訊號等電信資料，取代傳統燈會按碼錶計算人數灌水方式，燈會期間每日晚上10點半公布當天人數，演算法中納入2家電信業者市佔率及國人持有手機的比例等，外國遊客則用國際漫遊或預付卡等數據推估，藉此推算更真實的參觀人數。

李明岳強調，這是燈會首次運用大數據技術統計活動人數，統計時段每日上午9點到晚間9點，除了提供參觀人數統計，也提供人流分析資訊等報表，縣府團隊可依此適時調整行銷區域和重點，「即便統計數據下滑，也是最真實的數據」。

另有民眾反映停車場離場標示太少、燈區周邊管制區過大等問題，引發民怨；縣府建設處長林永福回應，縣府在燈會週邊規劃8處免費停車場（P1至P8），總面積近50公頃，場地雖遼闊，但均設有進、出場動線指示牌面，並有多名工作人員引導，17日派員評估是否加設牌面。

至於鄉親反映管制區過大，造成須繞道問題，林永福說，活動前均與鄰近燈區的社區達成共識，也將管制區範圍在網路上公告，呼籲民眾在燈會期間（2月16日至3月11日）繞道而行，管制範圍及交通資訊可至「2018台灣燈會在嘉義」網站查詢，網址：https://www.taiwan.net.tw/2018taiwanlantern。

2018台灣燈會第一階段「嘉義燈會」2月16日大年初一晚上在行政院長賴清德等人擊鼓聲中，展開長達24天燈會活動。（記者曾迺強攝）

2018台灣燈會現場一景。（記者曾迺強攝）