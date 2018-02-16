南投燈會鋼構橋 沒驗收就開通、竹引道還傾斜

南投燈會為連結主、副燈區，設置鋼構人行橋，並以燈飾點綴，相當浪漫。（民眾提供）

2018-02-16 16:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府舉辦南投燈會，除會展中心主燈區，相隔貓羅溪還有沙雕副燈區，兩端則由鋼構人行橋串聯，惟昨（15日）晚卻驚傳上下橋梁的竹製引道損壞傾斜，嚇壞橋上遊客，甚至鋼構橋還未驗收就倉促開通；南投縣政府回應，橋梁雖未驗收，但橋體安全無虞，引道則因竹管承重，導致綑紮的鐵線鬆脫，經補強也已修復，民眾不用擔心。

南投燈會今年除了花燈、沙雕展，一旁的貓羅溪還有花海，連接燈區的鋼構橋，則是布滿燈飾，橋下的貓羅溪則首創水舞秀，相當有看頭，但在昨晚8點多，連接橋梁的竹引道卻傳出「啪」的聲響而向右傾斜，嚇得遊客以為橋要倒了，工作人員則忙著疏導，要求遊客靠竹橋左側行走，避免傾斜加劇。

對此，縣府工務處表示，鋼構橋雖未驗收，但基樁相當穩固，開放前都有做過安全檢測，臨時性的竹引道，則因人潮過多才會傾斜，今早已派人補強，燈會期間不論鋼構橋體、竹橋每天都會巡查檢測，並維持500人的總量管制。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷則痛批，縣府倉促蓋橋、倉促啟用，還沒完工就開放，恐有安全風險，直言縣長林明溱根本就是便宜行事。

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南投燈會鋼構橋竹製引道傾斜，南投縣政府派人補強修復。（南投縣政府提供）