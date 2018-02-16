「花在彰化」初一開幕 百萬遊客送機車

彰化縣長魏明谷（二排左4）與眾人一起為「花在彰化」活動揭開序幕。（記者陳冠備攝）

2018-02-16 16:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕春節盛典「2018花在彰化」系列活動，大年初一上午10點10分在溪州公園熱鬧開幕，彰化縣政府今年結合元宵燈會，特別佈置華麗地景花燈，創造夜觀光吸客。彰化縣長魏明谷說，新春賞花首選就是來溪州公園，享受花海燈林的無限魅力，並宣布第一百萬遊客，可獲贈一輛電動機車大獎好消息。

「花在彰化」春節活動，連續多年獲得交通部觀光局列為，全台春節假期風景區入園人數第1名，去年首度突破70萬人，今年彰化縣政府再接再厲，打造公園燈景，讓民眾從初一到十六有「白天看花，晚上賞燈」耳目一新的感受。開春第一天魏明谷、立委洪宗熠、陳素月、王惠美、溪州鄉長黃盛祿、縣議員李俊諭等人齊聚溪州公園為活動揭開序幕。

魏明谷表示，彰化花卉與苗木居全國之冠，品質最優，每年春節舉辦「花在彰化」活動更具看頭，是國內新年走春的第1名選擇，可是活動時間常讓民眾大嘆「不夠看」，彰化縣政府今年決定將活動延伸到初十六，配合元宵燈會在園區湖面佈置中台灣最華麗的水上花燈，公園入口處打造10米高的「風帆生命樹」等多處LED燈景，打造「夜的觀光」與「夜的經濟」。

溪州鄉長黃盛祿說，溪州公園是全國最大的平地森林，園區除了花卉展售，還有彰化農特產品及特色伴手禮銷售等，歡迎全國民眾來彰化走春、賞花、看花燈。

許姓遊客表示，每一年都會帶家人來溪州公園走春，腹地廣大很適合溜小孩，今年又有花燈展出，入夜後相當期待。

「2018花在彰化-富貴來福鬧春宵」活動，初一一早在溪州公園開幕。（記者陳冠備攝）

花在彰化系列活動開幕第1天，吸引人潮不斷湧入。（記者陳冠備攝）

花在彰化系列活動，狗年吉祥物與民眾樂情互動。（記者陳冠備攝）