信眾搶頭香撞倒天公爐 他神解「媽祖的困惑」！

每逢除夕夜，全台多間廟宇紛紛舉辦搶頭香活動，守候多時的信眾，等吉時一到、廟方門一開，直接朝主爐方向拔腿狂奔，盼能插得首炷香。（圖翻攝自臉書影片）

2018-02-16 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕每逢除夕晚間，全台多間廟宇紛紛舉辦搶頭香活動，守候多時的信眾，等吉時一到、廟方門一開，直接朝主爐方向拔腿狂奔，盼能插得首炷香，替新的一年討個吉利。不過，台中浩天宮疑似出現撞翻天公爐的意外插曲，網友也在臉書分享當時驚險畫面。宅神朱學恒看完影片，打趣地撰文點出「媽祖的困惑」。

臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」今分享李姓網友的影片連結，影片可見信眾為了插頭香，撞倒香爐，一邊的龍把斷裂，溢出的香灰漫天飛舞，讓現場工作人員超傻眼，過程中想去托住爐身，可惜仍慢了一步，只能眼睜睜看著它，瞬間「碰」地一聲倒地不起。

朱學恒看了影片，也自行編製一齣「媽祖的困惑」戲碼，並以媽祖的口吻，對惹禍的信眾幽幽地說，「你帶香來求頭香好像很有禮貌，但是又翻我香爐好像來找麻煩，這樣到底是要處罰還是獎賞？」

貼文一出，笑翻網友，「哈哈哈」、「我笑了」、「這要重來一次嗎？畢竟NG了！」、「爐翻了大家都沒得插」、「好可怕，這樣擠」、「今年沒有賞，媽祖都生氣了」、「唉！感覺很不尊敬神」、「糟糕了，壞運一世」、「恭喜發財！記得賠償廟方新香爐喔！」、「這習俗應該廢除，危險又無意義」。