31歲台電男員工 福袋幸運抽中汽車

31歲台電男員工李斐迪，幸運抽中市價63.8萬的汽車。（記者葛祐豪攝）

2018-02-16 15:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕好運擋不住！31歲台電男員工李斐迪，今天幸運抽中漢神巨蛋的福袋特獎：市價63.8萬的汽車一輛，抽中當時他楞了一下，拿出摸彩券仔細看了約10秒，才確定自己中獎，主持人還以為沒人得獎，第二度喊號，差點要重抽。

漢神巨蛋大年初一推出「好旺福氣袋」，持漢神超集卡過卡，加現金200元即可購買，內含2張福氣袋刮刮卡、100元商品禮券及保溫冷瓶一個，特獎是市價63.8萬的Suzuki All New Ignis汽車一輛。

總共5千份的福袋，今天共賣出3900份，中午時分，汽車大獎由高雄市經發局副局長王宏榮按下電腦隨機選號，由31歲台電男員工李斐迪獲得。不過，主持人叫出號碼時，約有10幾秒沒人回應，第二度喊號時，李斐迪才舉手表示自已中獎。

李斐迪說，他當時是拿出摸彩券，慢慢看了約10秒鐘，確定自己中獎才舉手。他表示自己沒有偏財運，以往統一發票頂多兌中200元，沒料到今年福星高照。單身未婚的李斐迪強調，家裡已有一輛汽車，中獎後要如何使用，要回去和家人商量。

今天沒抽中汽車的民眾別灰心，同樣送出等值汽車的漢神本館，好運袋一直開賣到2月20日年假結束，才會抽出汽車大獎得主。

至於高雄市經發局的「高雄過好年」活動，也將另送出一輛百萬名車，民眾只要在2月底前，憑高雄任一店家不限金額發票，至「高雄雄好康」APP完成登錄，就有機會抽中市價120萬的Toyota RAV4油電車。